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Dolar/TL uluslararası piyasalarda 6,81 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından uluslararası piyasalarda 6,8146'dan işlem görüyor.

Dolar/TL uluslararası piyasalarda 6,81 seviyesinden işlem görüyor
25.05.2020 10:31 | Son Güncelleme: 25.05.2020 10:31

Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından uluslararası piyasalarda 6,8146'dan işlem görüyor.

Cuma günü 6,7885 - 6,8266 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6,8159'dan tamamladı.

Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın hafif altında 6,8146'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 7,4130'dan, sterlin/TL önceki kapanışın hafif üzerinde 8,2954'ten satılıyor.

Dolar endeksi, önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 99,9, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 azalışla 7,0874 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içi ve ABD piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olduğunu kaydederek, Almanya'da IFO endeks verilerinin takip edileceğini, teknik açıdan dolar/TL'de 6,83'ün direnç 6,78'in destek olarak öne çıktığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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