Dolar ve euro yeni güne rekorla başladı! İşte son durum

Dün, en düşük 7,8761, en yüksek 7,9464 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 7,9455'ten tamamladı. Dolar/TL, sabah saatlerinde 7,9566 ile tarihi zirvesini görse de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) swap işlemlerinde kullanılan Türk lirası faizini yüzde yüzde 10,25'ten 11,75'e yükseltmesinin etkisiyle 7,9035'e kadar geriledi. Dolar/TL, saat 15.10 itibarıyla 7,9173'ten işlem görüyor.

EURO DA REKOR TAZELEDİ

Yükselişini sürdüren euro ise 9,3705 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördükten sonra şu sıralar 9,3410'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda sterlin ise 10,2445'ten alıcı buluyor.

PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDI

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, jeopolitik gelişmeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve mali teşviklere ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.