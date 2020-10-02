Güne yükselişle başlayan dolar 7,75'ten işlem görüyor

Dün, en düşük 7,6346, en yüksek 7,7806 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 7,7495'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla 7,7583'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 9,0983'ten, sterlin/TL ise 10,0177'den satılıyor. Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) Kovid-19'a yakalanması sonrası seçim sürecinin nasıl etkileneceğinin takip edileceğini belirterek, özellikle Avrupa'da artan vaka sayıları nedeniyle tekrar gündeme gelen tedbirlerin küresel risk iştahını törpülediğini ifade etti.

PİYASALAR VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI

Jeopolitik gelişmeler, Kovid-19 aşısı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyleyen analistler, bugün yurt içinde dış ticaret, ABD'de açıklanacak eylül ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar ve Euro Bölgesinde Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.