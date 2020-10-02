Güne yükselişle başlayan dolar 7,75'ten işlem görüyor
02.10.2020 10:15 | Güncelleme: 02.10.2020 10:55
Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,75'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,09'dan, sterlin ise 10,01'den alıcı buluyor.
Dün, en düşük 7,6346, en yüksek 7,7806 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 7,7495'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla 7,7583'ten işlem görüyor.
EURO VE STERLİN NE KADAR?
Aynı dakikalarda euro/TL 9,0983'ten, sterlin/TL ise 10,0177'den satılıyor. Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) Kovid-19'a yakalanması sonrası seçim sürecinin nasıl etkileneceğinin takip edileceğini belirterek, özellikle Avrupa'da artan vaka sayıları nedeniyle tekrar gündeme gelen tedbirlerin küresel risk iştahını törpülediğini ifade etti.