Haftaya yükselişle başlayan dolar 7,73 seviyesinden işlem görüyor

Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa beklentilerinin aksine politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 10,25'e çıkarması ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), normalleşme adımları kapsamında bankaların türev işlem limitlerini yükseltmesi kararları sonrası 7,5112 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 7,6648'den tamamladı.

DOLAR VE EURO KAÇ TL?

Dolar/TL, Asya piyasalarında sığ işlemlerin yaşandığı saatlerde 7,8207'yi görmesinin ardından düşüşe geçerek saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 7,7340 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1 değer kazancıyla 8,9980'den, sterlin/TL yüzde 1 artışla 9,8960'tan satılıyor. Dolar endeksi, yatay bir seyirle 94,5 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın hemen altında 1,1630 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve ABD'de Dallas Fed imalat endeksi verisinin takip edileceğini bildirdi.

Merkez Bankası ve BDDK'nın son kararlarının piyasaları desteklediğini ifade eden analistler, özellikle jeopolitik gelişmelerin risk iştahını azalttığını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.