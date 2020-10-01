Güne düşüşle başlayan dolar 7,71'den işlem görüyor
01.10.2020 10:57 | Güncelleme: 01.10.2020 11:40
Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 7,71'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,05'ten, sterlin ise 9,94'ten alıcı buluyor.
Dün, ekonomi yönetiminin birbiri ardına attığı normalleşme adımlarının ardından 6,6983'e kadar gerileyen dolar/TL, günü yüzde 1,2 azalışla 7,7215'ten tamamladı. Dolar/TL, sabah saatlerinde 7,6346'ya kadar gerilemesinin ardından saat 10.55 itibarıyla 7,7147'den işlem görüyor.
EURO VE STERLİN NE KADAR?
Aynı dakikalarda euro/TL 9,0554'ten, sterlin/TL ise 9,9441'den satılıyor. Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetinin, yurt dışında dünya genelinde açıklanacak eylül ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.