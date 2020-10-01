Güne düşüşle başlayan dolar 7,71'den işlem görüyor
01.10.2020 10:57 | Son Güncelleme: 01.10.2020 11:18
Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 7,71'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,05'ten, sterlin ise 9,94'ten alıcı buluyor.
Dün, ekonomi yönetiminin birbiri ardına attığı normalleşme adımlarının ardından 6,6983'e kadar gerileyen dolar/TL, günü yüzde 1,2 azalışla 7,7215'ten tamamladı. Dolar/TL, sabah saatlerinde 7,6346'ya kadar gerilemesinin ardından saat 10.55 itibarıyla 7,7147'den işlem görüyor.
EURO VE STERLİN NE KADAR?
Aynı dakikalarda euro/TL 9,0554'ten, sterlin/TL ise 9,9441'den satılıyor. Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetinin, yurt dışında dünya genelinde açıklanacak eylül ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.
PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDIYurt içinde atılan normalleşme adımlarının Türk lirası varlıkları desteklediğini belirten analistler, jeopolitik gelişmelerin, yeni tip koronavirüs aşısı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini kuruduğunu dile getirdi.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci