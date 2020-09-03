Güne yükselişle başlayan dolar 7,39'dan işlem görüyor

Dün en düşük 7,3587, en yüksek 7,4033 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 7,3858'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 7,3950'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 8,7275'ten, sterlin/TL de 9,8296'dan satılıyor. Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektör ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıktığını belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

ENFLASYON BEKLENTİNİN ALTINDA GELDİ

Bugün açıklanan veriye göre, ağustos ayında enflasyon aylık %0,86 artarken yıllık enflasyon %11,77 oldu. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler enflasyonun aylık %0,96 artarak yıllık %11,88'e çıkmasını bekliyordu.