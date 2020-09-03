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Dolar/TL, 7,39 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,39'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 8,72'den, sterlin ise 9,82'den alıcı buluyor.

03.09.2020 09:41 | Son Güncelleme: 03.09.2020 10:01

Dün en düşük 7,3587, en yüksek 7,4033 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 7,3858'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 7,3950'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 8,7275'ten, sterlin/TL de 9,8296'dan satılıyor. Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektör ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıktığını belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

EKONOMİSTLER ENFLASYONUN ARTMASINI BEKLİYOR

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,96 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,96) göre, bir önceki ay yüzde 11,76 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,88'e çıkacağı hesaplanıyor.

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Dolar/TL, 7,39 seviyesinden işlem görüyor

Kaynak: AA

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