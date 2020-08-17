Haftaya yükselişle başlayan dolar, 7,39'la tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor

Geçen hafta 7,20-7,38 bandında hareket eden dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 7,3712'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla 7,39'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 8,76'dan, sterlin/TL ise 9,69'dan satılıyor. Analistler, Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmeler ve ABD ile Çin arasındaki gerilimin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarının artmaya devam etmesinin risk algısını olumsuz etkilediğini kaydetti.

PİYASALAR VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI

Bugün yurt içinde temmuz ayı konut satışları ve temmuz ayı bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, yurt dışında ABD'de ağustos ayı New York Fed imalat endeksinin izleneceğini söyledi.