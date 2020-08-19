Güne düşüşle başlayan dolar 7,36'dan işlem görüyor

Dün en düşük 7,3564, en yüksek 7,4006 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 değer kaybıyla 7,3740'tan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla7,3612'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 8,7840'dan, sterlin/TL 9,7393'ten satılıyor. Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere veri gündemi ile ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildirdi.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin taraflardan gelebilecek açıklamaların gündemdeki yerini koruduğunu ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.