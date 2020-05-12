Düşüşe geçen dolar 7,02'den işlem görüyor

Dün 7,06-7,10 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 değer kaybıyla 7,0756'dan tamamladı. Dolar/TL, dünkü düşüşünü bugüne taşıyarak 7,01 seviyesine kadar geriledi ve saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,7 altında 7,0270'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,6 azalışla 7,6010'dan, sterlin/TL yüzde 0,5 değer kaybıyla 8,6750'den satılıyor. Dolar endeksi, önceki kapanışın hemen üzerinde 100 seviyesinde seyrediyor. Euro/dolar paritesi, dün analistlerin önemli destek olarak nitelendirdikleri 1,08 sınırına kadar gerilemesi sonrası tepki alımlarıyla 1,0810 seviyesinde dengelendi.

'7 LİRA KIRILIRSA 6,95 GÜNDEME GELEBİLİR'

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağında olmayı sürdürdüğünü bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 7,00 seviyesinin altının görülmesi durumunda 6,95'in gündeme geleceğini dile getirdi.