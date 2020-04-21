Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,97'den işlem görüyor

Dün 6,87-6,95 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 6,9398'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 13 Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviye olan 6,9712'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 7,5452'den, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 8,6355'ten satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 100 seviyesinin hemen üzerinde seyrederken, avro/dolar paritesi yüzde 0,3 azalışla 1,0830'dan işlem görüyor.

'DOLARDA 6,90-6,98 BANDI İZLENECEK'

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında İngiltere'de işsizlik, Almanya'da ZEW beklenti endeksleri ve ABD'de ikinci el konut satışları verileri ile Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,90-6,98 bandının izleneceğini kaydetti.