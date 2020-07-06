Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,86'dan işlem görüyor

Geçen haftanın son işlem gününde 6,8475-6,8819 bandında işlem gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6,8639'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 6,8645'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,4 artışla 7,7520'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kazancıyla 8,5967'den satılıyor. Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 96,9 seviyesinde dengelendi. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,4 artışla 1,1293 seviyesinde seyrediyor.

'DOLARDA 6,84-6,88 ARALIĞI İZLENECEK'

Analistler, bugün yurt içinde Merkez Bankası'nın haziran ayı fiyat gelişmeleri raporu ve reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da inşaat sektörü PMI, Euro Bölgesi'nde Sentix Yatırımcı Güveni Endeksi ve ABD'de hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini bildirdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemdeki yerini koruduğunu belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,84-6,88 aralığının izleneceğini kaydetti.