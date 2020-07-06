HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,86'dan işlem görüyor

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yatay bir seyirle başlamasının ardından 6,86'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 7,75'ten, sterlin ise 8,59'dan alıcı buluyor.

06.07.2020 09:47 | Son Güncelleme: 06.07.2020 10:12

Geçen haftanın son işlem gününde 6,8475-6,8819 bandında işlem gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6,8639'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 6,8645'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,4 artışla 7,7520'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kazancıyla 8,5967'den satılıyor. Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 96,9 seviyesinde dengelendi. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,4 artışla 1,1293 seviyesinde seyrediyor.

'DOLARDA 6,84-6,88 ARALIĞI İZLENECEK'

Analistler, bugün yurt içinde Merkez Bankası'nın haziran ayı fiyat gelişmeleri raporu ve reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da inşaat sektörü PMI, Euro Bölgesi'nde Sentix Yatırımcı Güveni Endeksi ve ABD'de hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini bildirdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemdeki yerini koruduğunu belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,84-6,88 aralığının izleneceğini kaydetti.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,86'dan işlem görüyor

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli Ekonomi
Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla Ekonomi
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti Ekonomi
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı Ekonomi
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu Ekonomi
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü Ekonomi
Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü 5 yaralı
Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü 5 yaralı
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi
65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
ABD'de 'Black Panther' isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
İnsanların duygularını sömüren dilencinin oyununu zabıtalar ortaya çıkardı
İnsanların duygularını sömüren dilencinin oyununu zabıtalar ortaya çıkardı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
Aşiret düğününde sosyal mesafe kuralına uyuldu
Aşiret düğününde sosyal mesafe kuralına uyuldu
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert eleştiri: Masal anlatıyor
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert eleştiri: Masal anlatıyor
Son Dakika: Borsa İstanbul'da 6 yabancı kuruluş için açığa satış yasağı getirildi
Son Dakika: Borsa İstanbul'da 6 yabancı kuruluş için açığa satış yasağı getirildi
Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu kez aday mısınız?' sorusuna yanıt: Genel başkanın, cumhurbaşkanı olmaması lazım
Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu kez aday mısınız?" sorusuna yanıt: Genel başkanın, cumhurbaşkanı olmaması lazım
Sıla'nın Karanfil şarkısına 'sigara' yasağı! Klip yayından kaldırıldı
Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça 'Allah' yazısı
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Yılmaz Tunç Bülent Turan Halife Hafter Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mabel Matiz Bülent Ersoy Demet Özdemir Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Tamer Tuna Gökhan Töre Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Düğün Sakarya Havai Fişek Trabzonspor
Şu an buradasınız: Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,86'dan işlem görüyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 10:12:39. #1.15#
title