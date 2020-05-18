Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,87'den işlem görüyor

Geçen haftanın tamamında düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, Cuma günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3, bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,6 değer kaybıyla 6,9018'den haftayı tamamladı. Yeni haftaya da düşüşle başlayan dolar/TL, 6,8366 seviyesine kadar geriledi. Kur saat 11.00 itibarıyla 6,8757'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 7,4340'tan, sterlin/TL ise 8,3246'dan satılıyor. Dolar endeksi, önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 100,3, euro/dolar paritesi ise yatay seyirle 1,0820 seviyesinde dengelendi.

'DOLARDA 6,79 GÜNDEME GELEBİLİR'

Analistler, bugün ve hafta genelinde veri gündeminin görece zayıf olduğunu belirterek, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günkü Para Politikası Kurulu toplantısının bekleneceğini ifade etti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve karantina tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,79 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.