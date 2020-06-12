Güne düşüşle başlayan dolar 6,82'den işlem görüyor

Dün küresel piyasalarda artan dolar talebine bağlı olarak yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 6,8415'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 11.50 itibarıyla 6,8271'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 7,7417'den, sterlin/TL ise 8,6291'den satılıyor. Global piyasalarda, ekonomiye ilişkin endişeler nedeniyle riskten kaçan yatırımcıların alımlarıyla dün 97 seviyesini test eden dolar endeksi, bugün önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 96,8 seviyesinde dengelendi. Euro/dolar paritesi, artan küresel dolar talebi ile dün yüzde 0,7 azalarak son bir ayın en hızlı düşüşünü gerçekleştirdi. Euro/dolar paritesi şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1,1314 seviyesinde seyrediyor.

'TEKNİK AÇIDAN DOLARDA 6,70-6,80 BANDI ÖNE ÇIKIYOR'

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin endişelerin artması sonucu dün küresel anlamda doların diğer para birimleri karşısında değer kazandığını belirtti. Bugün, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,70-6,80 bandının öne çıktığını söyledi.