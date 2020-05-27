Güne yükselişle başlayan dolar 6,75'ten işlem görüyor

Dün yurt içinde bayram tatili olması sebebiyle sığ olan uluslararası piyasada son 1,5 ayın en düşük seviyesi olan 6,6973'e kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 6,7282'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla 6,7512'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 7,4026'dan, sterlin/TL ise 8,3027'den satılıyor. Dolar endeksi, önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 99,1, euro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 azalışla 1,0960 seviyesinde dengelendi.

'DOLARDA 6,80 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, yurt içinde ve yurt dışında bugün veri gündeminin sakin olduğunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin azalması ve ekonomilerin yeniden açılmaya başlaması için atılan adımların takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,75'in altında kapanışlar olması durumunda 6,70'in gündeme geleceğini kaydeden analistler, 6,80'in direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.