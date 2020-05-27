Güne yükselişle başlayan dolar 6,75'ten işlem görüyor Dün 6,69 ile son 1,5 ayın en düşük seviyesini gören dolar, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 6,75'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 7,40'tan, sterlin ise 8,30'dan alıcı buluyor.

Dün yurt içinde bayram tatili olması sebebiyle sığ olan uluslararası piyasada son 1,5 ayın en düşük seviyesi olan 6,6973'e kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 6,7282'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla 6,7512'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 7,4026'dan, sterlin/TL ise 8,3027'den satılıyor. Dolar endeksi, önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 99,1, euro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 azalışla 1,0960 seviyesinde dengelendi.

'DOLARDA 6,80 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, yurt içinde ve yurt dışında bugün veri gündeminin sakin olduğunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin azalması ve ekonomilerin yeniden açılmaya başlaması için atılan adımların takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,75'in altında kapanışlar olması durumunda 6,70'in gündeme geleceğini kaydeden analistler, 6,80'in direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA