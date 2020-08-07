Dolar rekor kırdı mı? Dolar ne kadar oldu? Canlı dolar kuru

Dolar kaç TL oldu? Dövüz kuru dur durak bilmeden artışını sürdürüyor. 7 Ağustos dolar kaç TL merak ediliyor. Temmuz ayından bu yana dalgalanmalarla süren dolar kuru yükseliyor. Yatırımın önemli araçlarından dolar önceki kapanışı ise 7,2534 TL olarak kayda geçti. İşte, ayrıntılar...

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Dolar kuru, 7 Ağustos günü 7.24 TL olarak görünüyor. Doların alış fiyatı 7,34 TL, satış fiyatı da 7,35 TL olarak şekillendi.

DÖVİZ HESAPLAMA

Anlık olarak döviz kuru hesaplama yapmak için belirtilen alana TL cinsinden miktar girilerek dolar, euro, sterlin cinsinden tutarını görebilirsiniz.

CANLI DÖVİZ HESAPLAMA EKRANI...