Dolar rekor kırdı mı? Dolar ne kadar oldu? Canlı dolar kuru
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Dolar rekor kırdı mı? Dolar ne kadar oldu? Canlı dolar kuru

Dolar, euro ve altın bir süredir rekor üstüne rekor kırıyor. Yatırımcıların yanı sıra vatandaş konu hakkında tedirginlik yaşarken, dolar 7 Ağustos günü 7,3437 TL'den alış, 7,3585 TL satış fiyatına ulaştı. Dolar kuru haberimizde.

Dolar rekor kırdı mı? Dolar ne kadar oldu? Canlı dolar kuru
07.08.2020 14:02 | Son Güncelleme: 07.08.2020 14:06

Dolar kaç TL oldu? Dövüz kuru dur durak bilmeden artışını sürdürüyor. 7 Ağustos dolar kaç TL merak ediliyor. Temmuz ayından bu yana dalgalanmalarla süren dolar kuru yükseliyor. Yatırımın önemli araçlarından dolar önceki kapanışı ise 7,2534 TL olarak kayda geçti. İşte, ayrıntılar...

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Dolar kuru, 7 Ağustos günü 7.24 TL olarak görünüyor. Doların alış fiyatı 7,34 TL, satış fiyatı da 7,35 TL olarak şekillendi.

DÖVİZ HESAPLAMA

Anlık olarak döviz kuru hesaplama yapmak için belirtilen alana TL cinsinden miktar girilerek dolar, euro, sterlin cinsinden tutarını görebilirsiniz.

Dolar rekor kırdı mı? Dolar ne kadar oldu? Canlı dolar kuru

CANLI DÖVİZ HESAPLAMA EKRANI...

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