Dolar, haftanın son işlem gününde 7,36 seviyesinden işlem görüyor

Dolar 7,3646 liradan, euro ise 8,6943 liradan güne başladı. Son kapanışta dolar 7,31 liradan, euro ise 8,67 liradan satılmıştı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde; dolar en düşük 7.3269 lira ve en yüksek 7.3574 lirayı gördükten sonra, 7.35 – 7.36 lira aralığında, euro en düşük 8.6435 lira ve en yüksek 8.6967 lirayı gördükten sonra, 8.68 – 8.69 lira aralığında, sterlin en düşük 9.5689 lira ve en yüksek 9.6112 lirayı gördükten sonra 9.61 – 9.62 lira aralığında hareket ediyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 93,3 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi 1,1810 seviyesinde yatay seyrediyor. Analistler, ABD'de görüşülmekte olan teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve Avro Bölgesi'nde büyüme verisinin takip edileceğini bildiren analistler, açıklanan verilere göre Türkiye'de sanayi üretiminin yükseliş eğilimine geçtiğini kaydetti.Arındırılmamış verilere göre sanayi üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artış kaydetti.

GÖZLER 20 AĞUSTOS'TAKİ PPK TOPLANTISINDA

Merkez Bankası ve BDDK'nın ekonomi politikalarını normalleştirme yolunda attığı doğru adımlara rağmen piyasalar uygulanan aşırı genişleyici politikalardan uzaklaşıldığına ikna olmuş değil. Merkez Bankası'nın dün piyasalara bir aylık ihale yoluyla para vermesi ve faizin piyasada yüzde 11 olarak belirlenmesi 20 Ağustos'taki PPK toplantısından faiz artırım kararı çıkmayacağı ve sıra dışı yöntemlerle para politikasının sıkılaştırılacağı ihtimalini artırdı.