Doğu Perinçek'in yayında olduğu sırada Ulusal Kanal stüdyosunda yangın çıktı
Ulusal Kanal'ın İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan stüdyolarında yangın çıktı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in canlı yayında olduğu sırada çıkan yangın sebebiyle bina tahliye edildi.
07.07.2020 21:09 | Son Güncelleme: 07.07.2020 21:46
Edinilen bilgiye göre Ulusal Kanal'da Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, akademisyen Taceddin Kutay ve İş adamı-Yazar Mustafa Albayrak'ın canlı yayın konuğu olduğu stüdyo aniden alev aldı. Yangının başlamasıyla bina tahliye edilirken İstiklal Caddesi'ne itfaiye ekipleri sevk edildi.
ULUSAL KANAL AÇIKLAMA YAPTI
Yangın sonrası açıklama yapan Ulusal Kanal yetkilileri, "7 Temmuz Salı akşamı saat 20:35'te Ulusal Kanal İstanbul Merkezinde elektrik kesintisi kaynaklı küçük bir yangın meydana gelmiştir. İtfaiye anında olaya müdahale etmiş, durumu kontrol altına almıştır." ifadelerini kullandı.