Doğu Perinçek'in yayında olduğu sırada Ulusal Kanal stüdyosunda yangın çıktı

Edinilen bilgiye göre Ulusal Kanal'da Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, akademisyen Taceddin Kutay ve İş adamı-Yazar Mustafa Albayrak'ın canlı yayın konuğu olduğu stüdyo aniden alev aldı. Yangının başlamasıyla bina tahliye edilirken İstiklal Caddesi'ne itfaiye ekipleri sevk edildi.

ULUSAL KANAL AÇIKLAMA YAPTI

Yangın sonrası açıklama yapan Ulusal Kanal yetkilileri, "7 Temmuz Salı akşamı saat 20:35'te Ulusal Kanal İstanbul Merkezinde elektrik kesintisi kaynaklı küçük bir yangın meydana gelmiştir. İtfaiye anında olaya müdahale etmiş, durumu kontrol altına almıştır." ifadelerini kullandı.