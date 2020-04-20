Doğan Holding, Doğan Müzik Yapım'ın yüzde 60'ını Paris merkezli Believe'e 23,4 milyon dolara satıyor

Doğan Holding'in müzik ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren dolaylı iştiraki Doğan Müzik Yapım'ın (DMC) yüzde 60 hissesinin dijital müzik platformu Believe grubuna satışı için ön sözleşme imzalanırken, toplam tutar 23,4 milyon dolar olarak açıklandı.

ÖN SÖZLEŞME 17 NİSAN'DA İMZALANDI

Doğan Holding'den yapılan açıklamada yeni ortaklıkla ilgili 17 Nisan'da ön sözleşmenin imzalandığı ve gerekli kanuni işlemlere başlandığı belirtildi. KAP'ta yer alan açıklamaya göre DMC, Doğan Holding'in dolaylı bağlı ortaklığı konumundaki DMC Invest B.V'nin iştiraki konumunda bulunuyor. Açıklamaya göre, işlem sonrası oluşacak iştirak hisse satış karı/zararı DMC Invest B.V. tarafından değerlendirilecek.

2005 YILINDA PARİS'TE KURULDU

Doğan Holding'den yapılan açıklamada yer alan bilgiye göre; Believe Grubu, bağımsız sanatçıların ve yapım şirketlerinin ürünlerini dünya çapında yasal müzik platformlarında dağıtmalarını ve tanıtmalarını sağlamak için müzik ve internet uzmanları tarafından 2005 yılında Paris'te kuruldu. Believe Grubu'nun 45 ülkede 1.300'den fazla çalışanı bulunuyor. 2000 yılında kurulan müzik prodüksiyon ve dağıtım şirketi DMC ise birçok müzik şirketinin dijital ve fiziki dağıtımını yaparken, kendi bünyesinde de çeşitli sanatçı ve gruplarla çalışıyor.