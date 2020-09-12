Doğal sabunların mucizevi faydaları nelerdir? Doğal sabun çeşitleri ve vücuda yararları

Organik doğal sabunların çok faydalı olduğu için son dönemlerde rağbet görüyor. Özellikle el yapımı ardıç katranı sabunu, el yapımı kekik sabunu, el yapımı çörek otu sabunu gibi doğal sabun çeşitleri çok araştırılmakta ve satın alınmaktadır. Şimdi sizler için bu doğal sabunların faydalarını ve tüm çeşitlerini aktaralım.

SABUN NEDİR?

Sabun, uzun zincirli organik yağ asitlerinin Na veya K tuzlarıdır. Sabunun temizleyici etkisi, bileşiğinde bulunan hidrofobik kısmın yağ ve kir parçacıklarını sarabilme yeteneğinden doğmaktadır.

DOĞAL SABUN NEDİR?

Doğal sabun, tamamen doğal malzemeler kullanılarak yapılan sabunlardır. Doğal sabunlarda yapay, doğal olmayan herhangi bir madde yer almamaktadır. Doğal sabunlardaki yağlar tamamen doğal olmalıdır. Yağların sodyum hidroksitle reaksiyonu sonucu doğal sabunlar elde edilir.

SABUN TARİHİ NEDİR?

M.Ö. 600'de bulunan ve kullanımı ortaçağda genişleyen sabun, Sümerlerin bizlere armağandır. SABUN" Tiber Nehrinde adını bulur. Osmanlı zamanında sabunu, 11. yüzyıla kadar kullanmayıp yerine suda soda, üt kökü, kaşık otu kullanırlardı. Sabun faydaları ile birlikte üretim aşamasına geçti. Sabun yapımında kullanılan alkali, yüzyıllar boyunca yosun da içinde olmak üzere belirli bitkilerin küllerinden üretildi. Amaç ilk başta insan sağlığı ve hijyendi. Fakat zamanla birlikte kozmetik sektörüne, bakım ürünlerine dahil oldu.

DOĞAL SABUN ÇEŞİTLERİ VE FAYDALARI

ARDIÇ KATRANI SABUNU VE FAYDALARI

Doğal el yapımı ardıç katranı sabunu; akne oluşumunu engeller, siyah noktaları yok eder, ciltte oluşmuş lekelerini yok eder, ayak sağlığını ve ayak kokusunu yok eder. Ayrıca ardıç katranı sabunu ciltte meydana gelen egzema, sedef ve kaşıntıyı gidermek kullanılır. Saç diplerini besler ve saç dökülmesini engeller.

Ardıç Katranı Sabunu%100 el yapımı ve bitkiseldir.Soğuk proses metoduyla üretilmektedir. Banyoda, el ve yüz temizliğinde ve günlük kullanıma uygundur.

Ardıç Katranı Sabunu

Kullanım Şekli: Sabunu yüzünüzde köpürtün. 1-2 dakika bekletip ılık su ile durulayın. Cilt yapınıza göre ikinci kez tekrar edin. Islak saçta köpürtün. 1-2 dakika bekleyip ılık su ile durulayın. Göz ile temasından kaçının.

ARGAN SABUNU VE FAYDALARI

Argan sabunu içerisindeki E vitamini sayesinde antioksidan özelliğe sahip bir doğal sabundur. Doğal argan sabunu insan cildinin yenilenmesini sağlar, yaşlanmayı yavaşlatır ve olumsuz hava şartlarına karşı cildin korunmasına yardımcı olur. Ayrıca argan sabunu saç derisinin zarar görmesini engeller ve saçın bakımlı olmasını sağlar.

Argan Sabunu %100 el yapımı ve bitkiseldir. Soğuk proses metoduyla üretilmektedir. Banyoda, el ve yüz temizliğinde ve günlük kullanıma uygundur.

Argan Sabunu

Kullanım Şekli: Sabunu yüzünüzde köpürtün. 1-2 dakika bekletip ılık su ile durulayın. Cilt yapınıza göre ikinci kez tekrar edin. Islak saçta köpürtün. 1-2 dakika bekleyip ılık su ile durulayın. Göz ile temasından kaçının.

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EL YAPIMI BAL YULAF SABUNU VE FAYDALARI

Bal yulaf sabunu ikili fayda sağlamaktadır. Bal cildi nemlendirici etkiye sahipken yulaf ise cilt bakım ürünleri arasında kullanılan çok önemli bir bileşendir. Haliyle ikisi birlikte insan vücuduna çok yarar sağlamaktadır. Bal yulaf sabunu, cildin parlak ve taze kalmasına etkili olmaktadır. Bal yulaf sabunu böcek ısırıklarına karşı iyi gelir. Cildi taze tutar. Ayrıca saç bakımında çok etkilidir. E vitamini açısından oldukça zengin olan bal yulaf sabunu güçlü bir dezenfektandır.

Bal yulaf sabunu

ÇAY AĞACI SABUNU VE FAYDALARI

%100 doğal el yapımı üretilen çay ağacı sabunları akti bakteriyel özelliğe sahiptir. Çay ağacı sabunu gözenekleri temizler ve cilde pürüzsüz bir görünüm kazandırır. Çay ağacı sabunu özellikle mantar hastalıklarına çok iyi gelmektedir. Sabun akne, mantar, böcek ısırması ve birtakım bakteriyel rahatsızlıklara karşı etkilidir. Ayrıca sivilceleri de önler.

Çay ağacı sabunu

ÇÖREK OTU SABUNU VE FAYDALARI

Çörek Otu Sabunu %100 el yapımı ve bitkiseldir. Soğuk proses metoduyla üretilmiştir. Banyoda, el ve yüz temizliğinde ve günlük kullanıma uygundur. Çörek otu sabunu özellikle cilt problemlerinde sıklıkla tercih edilir. Cildi derinlemesine temizler, kuru ciltlere nem verir, oluşmuş sivilceleri yok eder. Aynı zamanda ayak mantarına ve ayak kokusuna iyi gelir. Saç dökülmelerine, saçın yağlanmasının yavaşlamasına yardım eder. Egzamaya karşı da oldukça etkilidir.

Çörek otu sabunu

EŞEK SÜTÜ SABUNU VE FAYDALARI

Çoğunlukla cilt bakımı için kullanılır. Kozmetik sektörünün içine giren eşek süt sabunu, cildinize nem ve hücre yenileme özelliği ile ışıltı katar. Eşek sütü sabunu, yüzde 50 saf zeytinyağı, yüzde 33 eşek sütü, yüzde 17 meşe külünden ve sodyum suyundan oluşuyor.

Eşek sütü sabunu

KEÇİ SÜTÜ SABUNU VE FAYDALARI

%100 el yapımı doğal şekilde üretilen keçi sütü sabunu insan vücudundaki siyah noktaları temizlemektedir. Keçi sütü sabunu düzenli olarak kullanıldığında cildin temizlenmesine yardımcı olur. Keçi sütü sabunu içerdiği proteinler sayesinde akneyi engellemektedir.

Keçi sütü sabunu

KEKİK SABUNU VE FAYDALARI

Kekik bitkisi, güneşli alanlarda yetişmektedir. Hammaddesi yağ ve koktistir. Doğal olması sebebiyle saçta oluşan kepeğe iyi gelir. Akne ve mantara karşı etkilidir. Gözenek problemi yaşayanlar için etkili sabun, siyah nokta gibi problemlere karşı faydalıdır. Kekik sabunu mantar rahatsızlıklarına iyi gelir.

Kekik sabunu

LAVANTA SABUNU VE FAYDALARI

Akdeniz çevresinde yetiştirilen lavanta,sağlık ve temizlik açısından ciddi faydaları vardır. Yağlı ve hassas ciltler için kullanılması önerilir. Lavanta sabunun içerisinde Zeytinyağı, Hindistan Cevizi yağı, Shea yağı, Kakao yağı, Hint yağı vardır. Ciltte çok bekletmeden yıkamak gerekmektedir.

Lavanta sabunu

ZEYTİNYAĞI SABUNU VE FAYDALARI

Parabeni parfüm ve herhangi bir kimyasal madde içermeyen zeytinyağı sabunu, Zeytinyağı sabunu ayrıca ciltte meydana gelen tahrişleri giderir. Ph dengesi en iyi ayarlanan yağ zeytinyağı olduğu için, bütün cilt tiplerinin kullanması uygundur.

Zeytinyağı sabunu

PİRİNÇ SABUNU VE FAYDALARI

Pirinç sabunu %100 el yapımı ve bitkiseldir. Soğuk proses metoduyla üretilmektedir. Banyoda, el ve yüz temizliğinde ve günlük kullanıma uygundur. Yüzde yüz el yapımı doğal pirinç sabunu saçların güçlenmesini sağlar, zararlı güneş ışınlarından cildi korur, cildin daha parlak görünmesini sağlar, iltihapların iyileşmesinde etkili olur, sivilce oluşumunu engeller, kırışıklıkları giderir.

Pirinç sabunu

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DOĞAL SABUN ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Doğal sabun çeşitleri aşağıdaki gibidir:

- Argan Sabunu

- Bal Yulaf Sabunu

- Çay Ağacı Sabunu

- Eşek Sütü Sabunu

- Pirinç Sabunu

- Lavanta Sabunu

- Kekik Sabunu

- Yosun Sabunu

- Menekşe Sabunu

- Nane Sabunu

- Gül Sabunu

- Sarı Bıttım Sabunu

- Bıttım Sabunu

- Zeytinyağı Sabunu

- Kükürt Sabunu

- Salyangoz Sabunu

- Jojoba Sabunu

- Kayısı Sabunu

- Bal Sabunu

- Yeşil Menengiç Sabunu

- Yeşil Defne Sabunu

- Isırgan Otu Sabunu

- Üzüm Çekirdeği Sabunu

- Ardıç Sabunu

- Papatya Sabunu

- Tarçın Sabunu

- Vanilya Sabunu

- Adaçayı Sabunu