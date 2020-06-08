Doğal reçete: Göz altı maskesi! Göz altı maskesi nasıl yapılır?

Kimyasal ürünlerle cildiniz yormadan gözaltlarınızı canlandırabilir; enerjik bir görünüme kavuşabilirsiniz. Bunun için doğal gözaltı maskesini uygulayabilirsiniz. işte, göz altı maskesi tarifi!

GEREKLİ MALZEMELER

1 tatlı kaşığı bal

1 adet kivi

1 çay kaşığı buğday yağı

UYGULAMA

Kivinin dörtte birini rendeleyin. Bir kase içinde rendelediğiniz kiviyi, buğday yağını ve kiviyi karıştırın. Gözaltınızı temizleyip karışımı gözaltınıza uygulayın. 15 dakika bekledikten sonra pamuk yardımıyla gözaltınızı temizleyin.

Bu uygulamayı haftada 2 defa yaparak gözaltlarınızın nemlenmesini ve sağlıklı hale gelmesini sağlayabilirsiniz.

GÖZ SAĞLIĞI VE KİVİ

Yaşlılıkta meydana gelen göz rahatsızlığı makula dejenerasyonu, düzenli olarak kivi tüketenlerde tüketmeyenlere göre yüzde 36 daha az görülmektedir.