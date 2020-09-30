Ekim ayında tüm aboneler için doğal gaz fiyatları sabit bırakıldı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, ekim ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, ekim ayında geçerli olacak fiyat tarifesi tüm aboneler için sabit bırakıldı.

KONUTTA 1.000 M³ GAZ İÇİN 1.251 LİRA

BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, mevcut tarifede olduğu gibi 1.000 metreküp doğal gaz için 1.251 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1.400 lira olarak belirlendi.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

BOTAŞ'ın yayımladığı tarife şöyle: