Sigara böreği tarifi! Sigara böreği nasıl yapılır?

Kahvaltıların ve atıştırmalıkların vazgeçilmez lezzeti sigara böreğini de diyet tarifiyle yaparak hem sağlığınızı koruyabilir hem de afiyetle börek yiyebilirsiniz.

GEREKLİ MALZEMELER

4 adet yufka

Yarım demet maydanoz

Sıvıyağ

250 gram light peynir

1 adet yumurta

YAPILIŞI

Diyet sigara böreği yapmak için öncelikle börekleri üçgen şekilde kesin.

Börek içi için light peyniri bir kaba alın, üzerine maydanozu ve yumurtayı ekleyip karıştırmaya devam edip

Üçgen kesilmiş yufkalara tatlı kaşığı ile iç harcı ekleyin. Rulo halinde sararak en son sivri ucu hafif ıslatıp rulo gövdesine yapıştırın.Diğer yufkaları da benzer şekilde hazırlayın.

Sigara böreğini fırında pişirmek için tepsinize börekleri dizin. Üzerini fırça ile yağlayın. Tepsiyi hazırlayınca fırının ızgara bölümüne sürün ve iki yönlü olarak pişmesini sağlayın. Afiyet olsun.