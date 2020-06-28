Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine köpekle işkence yapıldı iddialarını yalanladı

Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince, 26 Haziran'da bölücü terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmada, Mardin ve Van'daki yetkili mahkemelerce "silahlı terör örgütüne üye olma ve görevi kötüye kullanma" suçlarından aranan Sevil Çetin'in Bağlar ilçesindeki ikametgahta gözaltına alındığı belirtildi.

"ARAMA KÖPEĞİ, SAĞ AYAĞINDAN TUTARAK KAÇMASI ENGELLENDİ"

Operasyonda özel eğitimli arama köpeğinin de kullanıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Özel eğitimli arama köpeği, balkon kapısından atlamaya çalışması üzerine sağ ayağından tutarak şahsın kaçmasını engellemiş, operasyon köpeği eğiticisi tarafından derhal kontrol altına alınmış, şüpheli şahsın görevlilerimize ve kendisine zarar vermemesi amacıyla kademeli oranda zor kullanılarak yakalanması sağlanmıştır. İddia edildiği şekilde operasyon köpeği marifetiyle kasıtlı bir saldırı söz konusu değildir. İkamette yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir.

Sevil Çetin, sevk edildiği adli mercilerce yapılan işlemlerinin ardından 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan gerekli işlemlerin yapılabilmesi için 27 Haziran'da Mardin İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiştir."