Kaçak düğün kabusu! Vakaları artırıyor, denetimlere rağmen durdurulamıyor

İçişleri Bakanlığı'nca 16 Mart günü düğün ve nişan etkinlikleri, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında yasaklandı. Ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin bazı kentlerinde kaçak düğünler, yapılmaya devam edildi. Yasağa rağmen aile aralarında yapılan izinsiz düğünlerin koronavirüsün bölgede artışa neden olduğu uzmanlarca açıklandı.

Türkiye'de koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecinin başlamasıyla İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelgeyle nikah törenlerinin 15 Haziran, düğünlerin ise 1 Temmuz itibarıyla kontrollü şekilde yapılması kararlaştırıldı. Yasağın 1 Temmuz itibari ile kalkacak olmasına rağmen aileler arasında kontrolsüz ve kaçak düğünlerin artacağı endişesi sürüyor.

"KAÇAK DÜĞÜNLERDE KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ UYGULANMIYOR"

Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası Genel Başkan Yardımcısı ve Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Murat Kaçar, kaçak düğünlerin önlenemediğine dikkat çekerek, bu düğünlerde koronavirüs tedbirlerinin uygulanmadığı ve bundan ötürü vakalarda artışın yaşandığın söyledi. Kaçar, "Özellikle bu pandemi sürecinde vaka sayılarında artışın olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Birçok çift, birçok aile, sokaklarda, köylerde, yerinin yurdunun belli olmadığı, denetimin yapılamadığı alanlarda düğünlerini yaptılar. Ve bu düğünlerde hiçbir şekilde sosyal mesafe, hijyen ve maske takma kuralları uygulanmadı. Çünkü yerleri belli değil, nerede yaptıkları belli değil. Bundan kaynaklı bu kaçak düğünlerin oluşması vaka sayılarında artışı devam ettirecek. Bilindiği gibi düğün salonları 1 Temmuz'da açılıyor. Ancak vaka artışları halen devam ediyor. 1 Temmuz'dan itibaren vaka sayılarında artış olduğu zaman, biz düğün salonculara ve kır alanı olan yerlere bunun mal edilmemesi gerekiyor. Bu kaçak düğünlerle vaka sayısında artış devam edecektir" dedi.

"SOSYAL MESAFEYİ KORUYACAK OYUNLARIMIZ DA VAR"

Kaçar, bölgedeki düğün salonların 1 Temmuz günü için tüm hazırlıklarını yaptıklarını söyledi. İçişleri Bakanlığı'nın düğünlerde oyunlarla ilgili yayımlanan genelgesi ile kamuoyunda yanlış algının oluştuğunu da anlatan Kaçar, şunları söyledi:

"10 kişilik bir masada, masalar arası mesafeyi esas alacağız. Biz bu kurala riayet edeceğiz. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgenin 11'inci maddesinde aynı çekirdek aileden olan bireylerin, aynı masada sayı belirtmeksizin, isteği kadar ve sosyal mesafe aranmaksızın oturabilecekleri belirtiliyor. 15'inci maddede ise sosyal mesafenin korunamayacağı halay, dans gibi oyunların oynanmayacağı bildiriliyor. Buna baktığımız zaman çekirdek aileler için sosyal mesafe aranmıyorsa bu kişilerin halay çekmesi, oyun oynamasında, dans etmesinde herhangi bir aykırı durum yoktur. Ayrıca sosyal mesafeyi koruyacak oyunlarımız da var. Biz, 10, 11 ve 15'inci maddelere belirtildiği gibi bu maddelere dayanarak düğünlerde hayal, oyun, dansta sosyal mesafenin korunacağının uygulanabileceğine inanıyoruz. Bu yönden de hazırlıklarımız var. Kamuoyunda yanlış algının giderilmesini talep ediyoruz."

Kına ve düğün organizatörü Pelin İnci ise sosyal mesafeyi dikkate alarak hem kına hem de düğünlerdeki oyun ve dans etkinliklerini gerçekleştirebileceklerini evlenecek çiftlere anlattıklarını belirterek, "Düğünlerde oyun etkinliğinde sosyal mesafenin uygulanması konusunda kimsenin kafasında soru işareti kalmayacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kına organizasyonlarımızı sosyal mesafe kurallarına uygun gerçekleştiriyoruz. Bu konuda hiç kimsenin kafasında soru işareti kalmasın" diye konuştu.