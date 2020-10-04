Diyarbakır'daki iki koşuda korkutan kazalar: Atlar jokeyleri üzerinden attı

Diyarbakır'da koşulan at yarışlarında art arda korkutan kazalar yaşandı. Yarışan atlar jokeylerini düşürdükten sonra koşmaya devam ederken, TJK'dan henüz jokeylerin durumu hakkında açıklama yapılmadı.

ATLARI JOKEYLERİ DÜŞÜRÜP YARIŞA DEVAM ETTİ

Günün 2. koşusunda 1 numaralı Balıkçı Faik isimli at, 'start'tan çıktıktan sonra tökezleyerek jokeyi Ersin Kılık'ı üzerinden düşürdü ve yarışa devam etti.

Bir sonraki yarış olan 3. koşuda ise bu kez 3 numaralı Alperhan jokeyi Mustafa Işık'ı düşürdü ve yarışa devam etti.