Diyarbakır'daki iki koşuda korkutan kazalar: Atlar jokeyleri üzerlerinden attı

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları oyunlarında üst üste iki koşuda kaza yaşandı. Diyarbakır'da günün 2. ve 3. koşularında Balıkçı Faik ve Alperhan isimleri atlar, jokeyleri Ersin Kılık ve Mustafa Işık'ı üzerlerinden attı. Jokeylerin sağlık durumları hakkında henüz açıklama yapılmadı.