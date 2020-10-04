Diyarbakır'daki iki koşuda korkutan kazalar: Atlar jokeyleri üzerlerinden attı
04.10.2020 14:27 | Son Güncelleme: 04.10.2020 14:42
Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları oyunlarında üst üste iki koşuda kaza yaşandı. Diyarbakır'da günün 2. ve 3. koşularında Balıkçı Faik ve Alperhan isimleri atlar, jokeyleri Ersin Kılık ve Mustafa Işık'ı üzerlerinden attı. Jokeylerin sağlık durumları hakkında henüz açıklama yapılmadı.
Diyarbakır'da koşulan at yarışlarında art arda korkutan kazalar yaşandı. Yarışan atlar jokeylerini düşürdükten sonra koşmaya devam ederken, TJK'dan henüz jokeylerin durumu hakkında açıklama yapmadı.
Günün 2. koşusunda 1 numaralı Balıkçı Faik isimli at, 'start'tan çıktıktan sonra tökezleyerek jokeyi Ersin Kılık'ı üzerinden düşürdü ve yarışa devam etti.
Bir sonraki yarış olan 3. koşuda ise bu kez 3 numaralı Alperhan jokeyi Mustafa Işık'ı düşürdü ve yarışa devam etti.