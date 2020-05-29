Diyarbakır'daki operasyonda rekor düzeyde uyuşturucu ele geçirildi: 710 bin kök Hint keneviri

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK ile uyuşturucu ticareti yapanlar arasındaki bağlantıyı ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen narkoterör operasyonunda 710 bin kök Hint keneviri geçirildi. Bu miktar ülke genelinde tek seferde ele geçirilen en büyük miktar olarak kayıtlara geçti.

14 AYRI NOKTADA KENEVİR TESPİT EDİLDİ

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK ile uyuşturucu ticareti yapanlar arasındaki bağlantıyı ortaya çıkarmak amacıyla Lice ilçesine bağlı Birlik, Tepe ve Budak mahalleleri kırsalında düzenlenen 'narkoterör' operasyonu tamamlandı. Operasyon kapsamında, 14 ayrı noktada, 710 bin kök kenevir ile kenevir tarlasını sulamak için kullanılan 2 bin 620 metre hortum, 1 çanta tipi jeneratör, 1 jeneratör, 6 su motoru, 90 metre elektrik kablosu ve 75 metre çelik halat ele geçirildi. Hint kenevirleri, numune alındıktan sonra imha edildi. Operasyonda kenevir tarlasında yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

REKOR DÜZEYDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Ele geçirilen 710 bin kök Hint kenevirinin, şu ana kadar ülke genelinde tek seferde ele geçirilen en büyük miktar olduğu açıklandı.