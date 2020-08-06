Diyarbakır'da yalnız yaşayan yaşlı adam, evlilik vaadiyle 12 bin TL dolandırıldı

Diyarbakır'da 2 eşi de daha önce vefat eden ve yalnız yaşayan 92 yaşındaki Şemsettin Çetinkaya, tanımadığı bir numaradan üçüncü evliliğini yapmak üzere arandı. Evlilik vaadiyle kandırdıkları adamın 12 bin lirasını çarpan dolandırıcılar, daha sonra kayıplara karıştı.

KURBAN BAYRAMI'NDAN 2 GÜN ÖNCE ARANDI

Yenişehir ilçesinde oturan Şemsettin Çetinkaya, 46 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi Cemile Çetinkaya'nın 2008'de vefat etmesinden sonra 2011 yılında ikinci kez evlenen ve 2019 yılında da ikinci eşi Şaha'yı kaybeden emekli Şemşettin Çetinkaya, yalnız yaşamaya başladı. İlk eşinden 2 çocuğu olan Çetinkaya, Kurban Bayramı'ndan 2 gün önce tanımadığı bir numaradan arandı.

Telefonda konuştuğu ve tanımadığı kişi kendisine, adının Mahmut olduğunu, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 52 yaşında dul bir kadın olduğunu ve onunla evlenebileceğini söyledi. Bunun üzerine Çetinkaya, Kurban Bayramı'nın üçüncü günü Viranşehir'e giderek, telefonda konuştuğu kişi ile görüştü.

12 BİN LİRAYI ALIP KAYBOLDULAR

Kendisinden 15 bin TL 'başlık parası' istenen Çetinkaya, o kadar parası olmadığını ancak 12 bin TL verebileceğini söyledi. Fiyatta anlaşılınca eve çağrılan ve imam olduğu söylenen bir kişi tarafından kıyılan dini nikahın ardından Çetinkaya, 3'ü kadın 3'ü erkek 6 kişi ile birlikte Yenişehir'deki evine gelerek şüphelilere 12 bin TL'yi teslim etti.

Eve gelenlerden birinin karnının acıktığını söylemesi üzerine alışveriş yapmak için markete giden Çetinkaya, eve döndüğünde kimseyi göremedi. Şüphelilerin kendisiyle görüştükleri telefon numarasını arayan Çetinkaya, cevap alamayınca dolandırıldığını anladı. Çetinkaya, emniyete giderek, şüphelilerden şikayetçi oldu.

"NE YAPACAĞIMI ŞAŞIRDIM"

2 eşini de kaybettiğini ve yalnız yaşamakta zorlandığını belirten Şemsettin Çetinkaya, şunları kaydetti: "Bayramdan 2 gün önce bir telefon geldi. Arayan kişi, 'Ben sana bir hanım bulmuşum' dedi. Ben de nerede olduğunu sordum. Bana, 'Viranşehir'e gel' dedi. Pazar günü Viranşehir'e gittim. Orada bana kadını gösterdiler. 15 bin TL başlık istediler. Ben de 12 bin liram olduğunu söyledim. 'Peki' dediler. İmam diye bir adam getirdiler. Dini nikah yaptılar. Sonra 6 kişi ile bir arabaya bindik. Diyarbakır'a geldik. 'Paramızı ver' dediler. Ben de verdim. Sonra aç olduklarını söylediler. Ben de ekmek almak için markete gittim. Geri döndüğümde kimseyi bulamadım. Beni dolandırdılar. Kaçmış, gitmişler. Sonra ben de karakola gittim. Onları aradım ama cevap vermediler. Karakolda bana, güvenlik kameralarına bakacaklarını söylediler. Ben mağdurum, 92 yaşındayım. Tek bir adam. Ev de olsa sanki kabirdeyim, mezardayım. Tek başıma oturuyorum kimsem yok. Evladım var ama hepsi evlerinde. Onun için perişanım mağdurum."