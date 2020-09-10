Diyanet İşleri Başkanlığından Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı, imam hatiplerle ilgili sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı avukatı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde, Erol Mütercimler'in katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamayla ilimle, irfanla, bilgiyle ve hikmetle öğreten ve nice öğrencinin yetişmesine vesile olan köklü eğitim yuvalarından imam hatip okullarına ve mezunlarına alenen hakarette bulunduğu belirtildi. Mütercimler'in söz konusu programda "Sonuca bakın, o imam hatipten mezun olmuş olanlar karşımıza bakın ne olarak çıkıyor; cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız" diyerek atılı suçu gerçekleştirdiği vurgulandı. Dilekçede şunlar kaydedildi:

"Şüphelinin imam hatip liseleri mezunları hakkındaki ötekileştiren, asla kabul edilemeyecek çirkin ithamları ile toplum, imam hatip lisesi mezunu olan vatandaşlarımıza ve Başkanlığımız personeline karşı kin ve düşmanlık duymaya tahrik edilerek, halkımız nazarında Başkanlığımız ve Başkanlığımız personeline karşı nefret duygusu uyandırılmaya çalışılmıştır. Şüpheli, imam hatip lisesi mezunları hakkındaki önyargılı, toptancı, problemli bakış açısını tamamen nefret ve kin hezeyanlarıyla beraber serd etmiş, ülkemizdeki milyonlarca imam hatip lisesi mezununu haksız ve hadsiz olarak 'cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız' olarak yaftalayarak sağduyulu hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği asılsız itham ve iftiralarda bulunmuştur. Başkanlığımız din hizmetlerinin her kademesinde bir imam hatip lisesi mezunu olarak vatandaşlarımıza İslam dininin itikat, ibadet, ahlak esaslarının mündemiç olduğu merhamet, şefkat, doğruluk, erdem gibi hasletleri yaşatmaya ve anlatmaya çalışan personelimize insanlık tarihinin şahit olduğu hiçbir zaman ve mekan diliminde kabul görmemiş 'cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız' gibi mülevves ifadeleri reva gören bir zihniyet tarafından kin ve nefretin bastırılamadığı bir aymazlıkla akılları dumura uğratacak mesabede iftirada bulunulmuştur."

Suç duyurusu dilekçesinde Mütercimler hakkında "basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "nefret ve ayırımcılık", "hakaret" ve "iftira" suçlarından soruşturma başlatılarak dava açılması talep edildi.

(İHA)