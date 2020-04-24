Diyanet İşleri Başkanı: Koronavirüs salgını için herkes kendini sorgulamalı

Dün gece Ramazan ayının ilk sahurunda Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da Diyanet TV'nin Bereket Vakti programına katıldı.

"KENDİMİZİ MUHASEBEYE TABİİ TUTMAMIZ GEREKİYOR"

Erbaş, programda koronavirüsle ilgili tespitlerde bulunarak şunları söyledi: "Bunda da bir hikmet vardır. Ne yaptık da Rabbimiz insanlığa bu musibeti verdi, diyoruz. Rabbimiz, ayet-i kerimede 'Başınıza her ne musibet gelirse kendi yaptıklarınız yüzündendir. O, yine de çoğunu affeder' buyuruyor. Bu açıdan yeryüzünde yaşayan tüm insanların, hem Müslümanların hem de gayrimüslimlerin kendisiyle yüzleşmesi gerekiyor. Kendimizi bir muhasebeye tabi tutmamız gerekiyor.

"HAYIR BEKLEDİĞİMİZ ŞEYLER DE ŞER OLABİLİR"

Bizim Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde yaratmış olduğu her şeyden ders ve ibret almamız gerekiyor. Şerleri hayra dönüştürmemiz gerekiyor. Rabbimiz buyuruyor ki, 'Sizin şer umduğunuz, şer beklediğiniz şeylerde Allah hayır yaratır. Hayır beklediğiniz şeyler de şer olabilir. Allah bilir, siz bilmezsiniz' Bu ayet-i kerimeyi okuyunca düşünüyorum, acaba bizim bilmediğimiz ne hikmetler var bunda, onları aramak zorundayız. Başımıza bu musibet geldi. Bu bir imtihandır. Bu imtihanı bizim sabırla, metanetle kazanmamız, şerri hayra dönüştürmemiz gerekiyor."