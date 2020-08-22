Diyanet İşleri Başkanı'ndan korona tedbirlerine uymayanlara mesaj: Kul hakkı olduğunu unutmayın

Korona vakalarındaki artış nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Virüse karşı alınabilecek önlemlere uyulması gerektiğini söyleyen Erbaş, salgına karşı umursamaz davranmanın Allah katında vebal, toplum içinde de kul hakkı olduğunu belirtti.

"İHMALKARLIĞI GÜZELLİKLE UYARALIM"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabı üzerinden korona virüs tedbirlerine uyulması gerektiğini, salgına karşı umursamaz davranmanın Allah katında vebal, toplum içinde de kul hakkı olduğunu bildirdi. Erbaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Lütfen tedbirlere uyalım. İhmalkarlığa şahit olduğumuzda güzellikle uyaralım. Hep birlikte yenebileceğimiz bu hastalık aramızda kol gezerken umursamaz davranmanın, Allah katında vebal, toplum içinde de kul hakkı olduğunu unutmayalım."