Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde kılıçla hutbe okudu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde kılınan ilk namazda Osmanlı'daki kılıç geleneğini devam ettirerek minberde kılıçla hutbeyi irad etti.

24.07.2020 14:17 | Son Güncelleme: 24.07.2020 15:00

Ayasofya Camii 86 yıl sonra yeniden cemaatine kavuşurken Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da cuma hutbesine bir Osmanlı fetih geleneği olan kılıçla çıktı.

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OSMANLI'DAKİ KILIÇ GELENEĞİ

Osmanlı İmparatorluğu fethin sembolü olarak "Yeşil Sancak" kullanıyordu. Fethin sembolü olarak caminin minberine iki yeşil sancak asılır ve minberin sağ giriş tarafına kılıç konulurdu.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi sonrası camiye çevirdiği Ayasofya, Osmanlı Devleti'nin kılıç hakkı olarak tanımlanıyor. Erbaş da bu geleneği devam ettirerek 86 yıl sonra okunan ilk hutbeye elinde kılıçla çıktı.