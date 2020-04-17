Dışarı çıktığı için ceza yazılan 68 yaşındaki vatandaş, polise teşekkür etti

Ayakkabı boyacısı Ahmet Toygar, gece 24.00'te başlayacak iki günlük sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yapmak için ilçe merkezine geldi. Burada denetim yapan polis ekipleri, dışarı çıktığı için Toygar'a 392 lira ceza uyguladı.

"POLİSLER VAZİFELERİNİ YAPIYOR, TEBRİK EDİYORUM"

Toygar, gazetecilere yaptığı açıklamada, polisin yazdığı cezayı doğru bulduğunu söyledi.

Görevlerini yaptıkları için polis ekiplerine teşekkür eden Toygar, şöyle konuştu: "Beni Malkara'da çoğu kişi tanır. Burada yıllardır ayakkabı boyacılığı yapıyorum. Daha yeni evden çıkmıştım. İhtiyaçlarım vardı, onları gidermek istedim. Ekiplere yakalandık ve cezayı yedik. Ne diyebilirim ki onlar vazifelerini yapıyorlar, iyi çalışıyorlar, tebrik ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Bundan sonra bir daha dışarı çıkmam."

Toygar, polis ekiplerince evine götürüldü.