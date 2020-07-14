Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü

Bursa'nın İzik ilçesinde define ararken dinamit patlatınca şelaleden düştükleri iddia edilen 2 kişi Jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 ekipleri tarafından kurtarılmaya çalışılıyor.

Edinilen bilgiye göre olay İznik'e bağlı Tacir Mahallesi Kanyon mevkinde meydana geldi. İddiaya göre kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi define aramak için Kanyon bölgesine geldi. Şahıslar kanyon içerisinde dinamit patlattı. Bu sırada yerinden sökülen kayalar 2 kişinin bulunduğu bölgeye doğru yuvarlandı. Bulundukları yerdeki toprağında kaymasıyla şelaleden yuvarlanan iki kafadar yaralandı.

JANDARMA VE SAĞLIK EKİPLERİ DİNAMİTLERLE BİRLİKTE BULDU

Olay 112 sağlık ekiplerine ihbar edildi. İhbar ile birlikte harekete geçen ekipler dağlık arazide uzun süre yürüyüp şelaleden yuvarlandıkları iddia edilen 2 kişiyi aradı. Yaklaşık 2 saat süren aramanın ardından şelaleden düştükleri belirlenen 2 kişi dere yatağında dinamitlerle birlikte yaralı halde bulundu.

EKİPLER KONTROLLÜ ŞEKİLDE İNDİ

Dinamitlerin patlama ihtimaline karşı jandarma olay yerinde tedbir alıp şahısların yanına kontrollü bir şekilde indi. Ellerinden yüzlerinden ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan şahısların düştükleri yerden çıkarılmaları için bölgeye AFAD ekipleri sevkedildi. Dinamitlere el koyan jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.