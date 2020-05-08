Koronavirüsü yenen Dilan Çıtak Tatlıses, maskesiz sokağa çıkan kadına tepki gösterdi

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ile 4 yıllık aşkı Levent Dörter'in koronavirüs testleri pozitif çıkmış, hastanede tedavi görmüşlerdi. İyileşene kadar da evlerini ayırmak zorunda kalan çift, virüsü yendikten sonra yeniden bir araya geldi. Alışveriş için sokağa çıkan ikili, maske takmayan bir kadınla gerginlik yaşadı.

"MASKESİZ GEZEN KADINI ÖLDÜRESİM GELİYOR"

Posta'da yer alan habere göre: Dilan ve Levent çifti önceki gün de Nişantaşı'nda bir kırtasiyeye uğradı. Yaşadığı zor süreci anlatan Dilan'ın gözü kaldırımda kahve için bir hanımefendiye takıldı ve "Şu arkadaş maskesiz gezip kahve içiyor, onu öldüresim geliyor" dedi. Genç kadın bu sözleri duyup "Bana mı bir şey söylüyorsunuz?" diye sesini yükseltti. Dilan "Yok hayır" diyerek olayın büyümesini istemedi.