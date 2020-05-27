Dolar, yakın gelecekte tarih mi olacak? Uzman isim, ABD'li analistlerin raporunu yorumladı

ABD'nin en büyük bankası olan JPMorgan Chase&Co. analistlerinin yayınladıkları araştırma raporuna göre dijital paralar dünya ekonomileri arasında en fazla ABD'nin jeopolitik gücünü olumsuz etkileyecek. Bitay CEO'su Niyazi Yılmaz, hem ABD hem de Türkiye'deki dijital paraların geleceğini anlattı.

DOLARIN STATÜSÜ ETKİLENECEK

"Dijital para birimlerinin getirdiği yeniliklerin yıkıcı gücünden, Amerika Birleşik Devletleri'nden daha fazla etkilenecek bir ülke yok." diyen JPMorgan Chase'teki analistlerin raporunda dijital para teknolojisinin doğrudan ABD dolarının gücünü etkilediği sonucuna yer verildi. Dolarının küresel rezerv para birimi olarak, uluslararası mal ve hizmet ticaretinde önemli rol oynamasının ABD ekonomisine sağladığı katkıya vurgu yaparak, önümüzdeki yıllarda doların küresel bir para birimi statüsünü etkileyeceği raporda belirtildi. Bu durumun özellikle ticaret anlaşmaları ve SWIFT mesajlaşma sistemini de dahil edecek şekilde doların dünya ekonomisi üzerindeki ağırlığının zayıflamasına yol açabileceğine dikkat çekildi.

DOLARIN GÜCÜ ZAYIFLIYOR MU?

JPMorgan Chase analistleri, dijital para sisteminin özellikle rezerv para gücü olan ABD ekonomisi için bir test olduğunu vurguladı. Bunu, küresel ekonomiyi koruyabilmek için var olan finansal sistemin yapısına en az hasar verecek biçimde dijital doların üzerine inşa edilmiş bir sınır ötesi ödeme yöntemini çözüm olarak sunmuşlardır. ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu (FED) adaylarından biri olan Judy Shelton da hayata geçirilmesi düşünülen dijital doların "Dünya çapında doların önceliğini korumaya" yardımcı olacağını belirtmiştir. Shelton "Doları korumak için dijital paraya ihtiyacımız olabilir" şeklinde açıklama yaparak, ABD'nin dijital paraları destekleyeceği sinyalini verdi. Geçtiğimiz günlerde ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in 'dijital paralar ile ilgili yeni gereklilikler oluşturuyoruz' açıklamaları sonrasında gelen bu açıklamalar, dijital paraların varlığının hükümetlerce de destek göreceği yönünde yorumlandı. Son dönemdeki ABD'de yayınlanan özel sektör araştırma raporları ve ekonomi yönetiminden gelen bu görüşlere göre, dijital paraların kullanımının daha da yaygınlaştığı ve doların rezerv para gücünü kaybetmemesi için Dijital Dolar kavramının ortak bir görüş olarak öne çıkacağı tahmin ediliyor.

Bitay CEO'su Niyazi Yılmaz

"TÜRKİYE GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR"

Dijital para teknolojisine yatırımlar yapan Bitay Teknoloji CEO'su Niyazi Yılmaz konuyla ilgili "ABD Dijital Para teknolojisinin en fazla tartışıldığı ülkelerden biri. Ancak şu anda bu alandaki hukuki düzenlemelerin neredeyse tüm eyaletlerde tamamlanmış durumda. Dijital paraların varlığı ve ticareti kabul görmesine rağmen, artık önümüzdeki yıllarda bu teknolojinin var olan ödeme sistemlerine, akıllı cihazlara ve uluslararası ticarete olan etkilerini tartışıldığını görmekteyiz. Türkiye ise dijital paralarla ilgili tüm dünyadaki bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Son yıllarda özellikle Merkez Bankası ile Tubitak'ın önderlik ettiği Ulusal Bokzincir Çalıştay'ları düzenlenerek teknolojinin getirdiği bu yenilikler çok boyutlu olarak ele alınmıştı." dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARA BAŞLADI

2019 yılının Temmuz ayında yayınlanan 11. Kalkınma Planı'nın bu konudaki en güçlü adım olduğunu söyleyen Yılmaz, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Mali Piyasalar başlığı altında yer alan 249.5. maddesindeki 'Blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacaktır' ifadesi net bir şekilde, Merkez Bankasının kontrolünde bir dijital paranın piyasaya sürüleceğini ilan etmiş oldu. Diğer taraftan, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programında dijital parayı temel alan anlık ödeme sisteminin tasarım ve yazılım geliştirme aşamalarının tamamlanarak, test çalışmalarına başlamasının planlandığı yer aldı. Tüm bu gelişmeleri paranın bu yeni halinin Türkiye'nin ilgili kurumları ve özel sektör tarafından da yakından takip edildiğini ve yakın gelecekte bizim de günlük hayatımızda dijital paraların çok fazla yer alacağının sinyalleri olarak yorumlayabiliriz. Dijital Paraları temel alan ilk ödeme sistemi Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta geliştirildi."

4 OCAK'TA TESCİL EDİLDİ

Bitay CEO'su Niyazi Yılmaz, BitayPay projesinin Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta bir ARGE projesi olarak başladığını söyleyerek; dijital paraları temel alan bir ödeme sistemi olarak projenin başarılı bir şekilde tamamlandığını ve 4 Ocak 2020 tarihinde YTÜ Teknopark ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın proje onayıyla tescil edildiğini belirtti.

TEMASSIZ ÖDEMEDE FARKLI ALTERNATİFLER

BitayPay'in dünyada en yaygın olarak kullanılan 50 tane dijital para ile ödeme yapma imkanı sağladığını belirten Yılmaz, sözlerine şu sözlerle son verdi: "Asıl amaçlarının iş yerlerinin hiç bir sistem masrafı yapmadan, çok hızlı bir şekilde dijital para ödemelerini kabul etmelerini sağlamak olduğunu vurguladı. Geliştirdiğimiz sistem ile müşteriler ödemek istedikleri dijital parayı seçtikten sonra, üye işyeri isterse doğrudan dijital para, isterse TL olarak ödemeyi kabul edebiliyor. Böylece, hem iş yerlerine dijital paraların değerlerindeki oynaklıktan korunma imkanı sağlamış oluyoruz, hem de diğer bütün ödeme sistemlerinden daha uygun maliyetli tahsilat yapmanın önünü açmış oluyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi döneminde en fazla ihtiyaç duyulan ve önümüzde dönemde de çok fazla kullanılması beklenen temassız ödeme konusunda BitayPay sadece QR kod ile değil, SMS, link veya görsel resim paylaşımı gibi farklı yöntemlerle de uzaktan güvenli ödeme imkanı sunmaktadır."