Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini ekledi! Transparan paylaşımına beğeni yağıyor

Ünlü model Didem Soydan, cüretkar paylaşımlarına bir yenisi daha ekledi. Soydan, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflara her zamanki gibi takipçilerinden beğeni yağdı.

"TELEFON EKRANINIZA ARKA PLAN OLACAK FOTOĞRAFLAR BIRAKTIM"

Didem Soydan, Instagram paylaşımlarının ardından Twitter'dan da bir mesaj yayınladı. Soydan, "Telefon ekranınıza arka plan olacak fotoğraflar bıraktım Instagram'a... bir dost" ifadelerini kullandı. Soydan'ın paylaşımına yanıt veren takipçileri, tavsiyesini uygulamaktan geri kalmadılar.

ELEŞTİRİLERE DE MARUZ KALIYOR

Güzel fiziğiyle adından söz ettiren Soydan, sık sık paylaşım yaptığı Instagram'da eleştirilere de maruz kalıyor.

ÇOK CÜRETKAR

Yaptığı açıklamalar ve takipçilerine verdiği yanıtlarla kendisinden söz ettirmeyi başaran Didem Soydan'ın yatak paylaşımları ise çok cüretkar bulunmuştu.