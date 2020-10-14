Didem Soydan, Burak Deniz ile aşk yaşadığını ilan etti
14.10.2020 15:21 | Güncelleme: 14.10.2020 15:49
Önceki gün oyuncu Burak Deniz ile bir mekanda yakalanan ve birlikte oldukları konuşulan Didem Soydan, ayaküstü sohbet ettiği muhabirlere aşk iddialarının doğru olduğunu söyledi.
Geçtiğimiz akşam İbrahim Selim'in programına katılan Burak Deniz, çekim sonrası soluğu Didem Soydan'ın evinde aldı. Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan ikili sabah da evden birlikte çıktı.
AŞKINI İLAN ETTİ
Aşk haberlerinin ardından Nişantaşı'da görüntülenen Didem Soydan, ayaküstü sohbet ettiği muhabirlerin sorularını yanıtladı. Model, "Burak ile birlikteyiz" diyerek aşkını da ilan etmiş oldu.
BİRLİKTE KAMPA GİTMİŞLERDİ
Didem Soydan ve Burak Deniz'in aşk yaşadığı iddiaları, iki aydır gündemden düşmüyordu. Güzel model, bir süredir sosyal medya paylaşımlarıyla hayatında biri olduğunun sinyalini veriyordu. Burak Deniz kampta arkadaşıyla birlikte bir fotoğraf paylaşmıştı. Soydan da aynı kişiyle aynı yerde fotoğraf atınca kampa birlikte gittikleri düşünülmüştü.