Didem Soydan, Burak Deniz ile aşk yaşadığını ilan etti

Geçtiğimiz akşam İbrahim Selim'in programına katılan Burak Deniz, çekim sonrası soluğu Didem Soydan'ın evinde aldı. Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan ikili sabah da evden birlikte çıktı.

AŞKINI İLAN ETTİ

Aşk haberlerinin ardından Nişantaşı'da görüntülenen Didem Soydan, ayaküstü sohbet ettiği muhabirlerin sorularını yanıtladı. Model, "Burak ile birlikteyiz" diyerek aşkını da ilan etmiş oldu.

BİRLİKTE KAMPA GİTMİŞLERDİ

Didem Soydan ve Burak Deniz'in aşk yaşadığı iddiaları, iki aydır gündemden düşmüyordu. Güzel model, bir süredir sosyal medya paylaşımlarıyla hayatında biri olduğunun sinyalini veriyordu. Burak Deniz kampta arkadaşıyla birlikte bir fotoğraf paylaşmıştı. Soydan da aynı kişiyle aynı yerde fotoğraf atınca kampa birlikte gittikleri düşünülmüştü.