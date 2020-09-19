OTOBÜSÜN ÖNÜNE 'ROKETÇİ CEMAL' YAZDIRAN MASKESİZ, EHLİYETSİZ ŞOFÖRE 6 BİN 500TL CEZA

ADANA'DA Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan trafik denetiminde otobüsünün önüne 'Roketçi Cemal' yazdıran, maskesiz ve ehliyetsiz şoför Soner Dağlaraştı'ya toplamda 6 bin 500 TL para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye geneli valiliklere gönderdiği genelge kapsamında Adana'da trafik denetimleri gerçekleştirildi. Merkez Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki denetimde, durdurulan sürücülerin alınan tedbirlere uyup uymadıkları kontrol edildi. Ekipler, trafik denetiminde sürücüsünün maskesiz olduğunu gördükleri ve önünde 'Roketçi Cemal' yazan otobüsü durdurdu. Ekiplerin yaptığı incelemede, tarım işçilerinin servisi için kullanılan otobüsün sürücüsü Soner Dağlaraştı'nın ehliyetsiz şekilde direksiyona geçtiği saptandı. Soner Dağlaraştı'na maske takmadığı, ehliyetsiz olduğu ve otobüsünün önüne 'Roketçi Cemal' yazdırdığı gerekçesiyle toplamda 6 bin 500 TL para cezası kesildi.Uygulanan cezaya tepki gösteren Dağlaraştı, "Adana'daki araçların yüzde 70'inde bunun gibi yazılar var. Herkes yazdırıyor. Kimsenin görüş açısını engellemiyor ama bana ceza yazılıyor" dedi.