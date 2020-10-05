Eski eşinin telefonuna gelen Günaydın aşkım mesajını görünce öldürmüş

Dün saat 07.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesinde iddiaya göre evdeki gürültü seslerine uyanan S.N.K. (17), annesi Hülya Güllüce'nin kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. S.N.K'nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemede ise kadının tabancayla başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulduğu tespit edildi.

ÖLDÜRÜP OTOMOBİLLE KAÇMIŞ

Bir spor salonunda müdürlük yaptığı öğrenilen Hülya Güllüce'nin, eski eşi Abdullah Kaya ile birlikte yaşadığı, bir süredir de aralarında sürekli tartışma çıktığı, kadının ise Kaya'dan ayrılmak istediği ancak kızı için sabrettiği öğrenildi. Olayla ilgili çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kaya'nın sabah saatlerinde apartmandan ayrıldığını ve otomobille kaçtığını belirledi. Yüzüncüyıl Mahallesi'nde bir otomobilin içerisinde olduğu tespit edilen Kaya, polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaya'nın, Güllüce'yi öldürdüğü tabanca da otomobilin içerisinde ele geçirildi.

"GÜNAYDIN AŞKIM" MESAJINI GÖRÜNCE ÖLDÜRMÜŞ

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Kaya'nın ilk ifadesinde, eşinin bir süredir kendisini aldattığından şüphelendiğini, aralarındaki sorunu çözmek için sabah saatlerinde eve girdiğini söylediği öğrenildi. Kaya'nın, bu sırada Güllüce'nin telefonuna erkek arkadaşından geldiği öne sürülen 'Günaydın aşkım' mesajını görmesi üzerine cinnet geçirdiği ve yanında getirdiği tabancayla Güllüce'yi öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Hülya Güllüce'nin cenazesinin, otopsisinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi. Güllüce'yi öldüren dini nikahlı eşi Abdullah Kaya ise emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.