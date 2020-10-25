Henüz 21 yaşındaydı! Üst geçitten atladı, bir aracın altında kaldı
Antalya'da 21 yaşındaki genç henüz bilinmeyen bir nedenle üst geçitten atlayarak bir otomobilin altında kaldı. Genç şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, aracın sürücüsü yaşanan olayın şoku atlatamadı.
Acı olay, saat 21.00 sıralarında Gazi Bulvarı'nda yer alan üst geçitte meydana geldi. 21 yaşındaki Ozan S., henüz bilinmeyen nedenle üst geçidin korkuluklarına çıktı. Ozan S.'yi görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.
KURTARMAK İÇİN YETİŞEMEDİLER
Polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edilirken, Ozan S., üst geçitten yola atladı. Bu sırada Y.C.Y.'nin kullandığı 07 AJS 501 plakalı otomobil, Ozan S.'nin üstünden geçti.
Ozan S. yerde hareketsiz kalırken, Y.C.Y. yaklaşık 500 metre sonra otomobili durdurdu.
SÜRÜCÜ ŞOKU ATLATAMADI
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ozan S.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Ozan S.'nin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazanın şokunu atlatamayan otomobil sürücüsü Y.C.Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.