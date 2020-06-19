ABD basını Trump'a parkinson dedi, Trump'tan ayakkabılarım kösele açıklaması geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın West Point gezisi sırasında rampadan inerken yavaş hareket etme anları ABD medyasında geniş yankı buldu. Amerikan medyasında Trump'ın rampadan aşağı inerken yavaş hareket etmesi "Başkan Trump, parkinson hastalığına yakalandı" iddialarını gündeme getirdi. Trump yaptığı açıklamada ayakkabılarının altının kaygan olmasından dolayı yavaş yürüdüğünü söyledi.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

Trump yaptığı açıklamada bu yorumları değerlendirerek, West Point'te saatlerce bulunduğunu ve sadece rampadan inerken çekilen görüntüsünün basın tarafından değerlendirildiğini ifade etti. Başkan Trump, bahsi geçen rampanın kaygan olduğunu ve ayakkabılarının kösele olduğunu belirtti. Trump, bu sebeple düşmemek için rampadan yavaş yürüdüğünü vurguladı.

PARKINSON HASTALIĞI NEDİR?

Parkinson hastalığı, 65 yaş ve üzerinde %2 sıklıkta, gençlerde ise çok daha nadir olarak görülen ilerleyici nörolojik hastalıktır. Hastaların yaklaşık %60'ında dinlenme halinde ortaya çıkan el parmaklarında, el ya da kolda, bazen de ayakta titreme, %30 kadarında ise hareketlerde yavaşlama ve uzuv hareketlerinde tutukluk ortaya çıkar. Hastalık genellikle sinsi başlar ve belirtileri yıllar içinde, son derece yavaş ama giderek artan biçimde ilerler, öyle ki hastalar çoğu zaman hastalığın başlangıç tarihini kesin olarak belirtemeyebilir.