DGS tercihleri ne zaman? DGS tercih kılavuzu 2020 ve taban puanları

İki yıllık eğitim alan adayların lisans düzeyinde mezun olmalarını sağlayan DGS sonuçları ardından DS tercihleri ne zaman başlayacak araştırılıyor. 2020 DGS tercih kılavuzu da yayımlandı. Adaylar böylece tercih etmek istediği programı verilen kılavuzdan seçebilecek. İşte, detaylar...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2020?

DGS tercihlerinin başlayacağı tarihe ilişkin henzü bir açıklama yapılmadı fakat geçen yıl DGS sonuçları 25 Temmuz'da açıklanmış, tercihler 21 Ağustos'ta alınmaya başlamıştı.

Adaylar, tercih işlemlerine dair ayrıntıları http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenecekler. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekir.

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DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 07 Eylül 2020 tarihinde saat 13.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

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