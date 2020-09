DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) puan hesaplama 2020 nasıl yapılır?

ÖSYM, DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. 16 Ağustos'ta sınava giren adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından https://sonuc.osym.gov.tr adresinsan sorgulama yapabilecekler. Sınav sonrası DGS soru ve cepları da erişime açılmıştı. Peki, DGS sonuçları ne zaamn belli olacak?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgilere göre sonuçlar, 9 Eylül 2020 Çarşamba günü adayların erişimine açılacak.

Sonuçlar ÖSYM'nin "sonuç.osym.gov.tr" adresinden sorgulanabilecek. TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapan kişiler sonuçlarına buradan ulaşabilecekler.

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

2021 yılı ve müteakip yıllarda yapılacak olan DGS'de ise her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

2019-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2020-DGS'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2020-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2021-DGS'de ilgili ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.

ÖSYM BAŞKANI UYARDI!

Halis Aygün'ün Twitter'dan yaptığı açıklamada, ''27 Ağustos-1 Eylül 2020 tarihleri arasında ön lisans seviyesindeki eğitim bilgilerinizi YÖKSİS'den kontrol etmeniz ve değerlendirme işlemlerinde kullanılmasını istediğiniz eğitim bilginizi ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden seçerek onaylamanız gerekmektedir.'' ifadeleri yer aldı.

