Dezenfektan kutusuna yanlışlıkla kireç sökücü döken adam hastanelik oldu

İzmit'te bir alışveriş merkezi içerisinde bulunan restoran çalışanı biten dezenfektan kutusuna yanlışlıkla kireç sökücü döktü. Tepkimeye giren kimyasallar patlamaya neden olurken restoran çalışanı ile 1 müşteri, gözlerine gelen kimyasallardan ötürü hastanelik oldu.

KİMYASAL MADDE YÜZLERİNE SIÇRADI

Olay sabah saatlerinde Ömer Türkçakal Bulvarı'nda bulunan bir alışveriş merkezindeki restoranının içerisinde meydana geldi. Restoran çalışanı Yusuf Yıldırım (20) içerisinde dezenfektan biten kutuyu doldurmak istedi. Yanlışlıkla dezenfektan sandığı kireç sökücüyü kutuya dökünce kimyasallar bir anda tepkimeye girdi. Patlama meydana gelince restoran çalışanı Yusuf Yıldırım ile içeride bulunan müşteri Fikret Kesik'in (39) yüzlerine kimyasal madde geldi.

GÖRME YETİLERİ KAYBOLDU

Görme yetilerini kaybeden iki kişi acı içerisinde yere yığıldı. Restoran çalışanları hemen 112 Acili arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalenin ardından 2 kişi ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.